Twee auto's zijn in de nacht van maandag op dinsdag in de brand gevlogen op de Saenredamstraat in het Eindhovense stadsdeel Stratum. De laatste tijd vinden er vaker autobranden plaats in de regio Eindhoven.

De politie houdt rekening met brandstichting en vraagt getuigen zich te melden. De auto's zijn zwaar beschadigd en zullen worden gesloopt.

De laatste tijd zijn er weer vaker autobranden in de omgeving van Eindhoven. In totaal waren er dit jaar in Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Waalre al meer dan tachtig autobranden.