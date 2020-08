De burgemeester en wethouders van Waalre mogen voorlopig aanblijven. Dat is gebleken uit een raadsvergadering die maandagavond en -nacht werd gehouden over de bestuurlijke crisis in de gemeente.

De volledige oppositie stemde voor een motie van wantrouwen. De verhouding was acht voor en acht tegen, waarbij raadslid Erwin Rutten van coalitiepartij AWB zijn stem niet uit kon brengen omdat hij met vakantie is.

Daarom stemt de gemeenteraad bij een volgende vergadering opnieuw over de motie van wantrouwen. De gemeenteraad nam wel een motie van afkeuring aan over de manier waarop de wethouders de gemeenteraad hebben geïnformeerd over de bestuurscrisis.



Tijdens de raadsvergadering gaf wethouder Lianne Smit-Volkers uitleg over hoe de bestuurlijke crisis kon ontstaan. Op 10 juli hield het college een heisessie op een externe locatie, over de bestuurlijke cultuur. In de loop van die sessie kwamen de wethouders tot de conclusie dat het gemeentebestuur op korte termijn kan functioneren, maar op lange termijn niet.

'Diepgaand verschil van inzicht over verwachting ambtelijk apparataat'

Volgens de wethouder komt dit door een "diepgaand verschil van inzicht" over wat er van het ambtelijk apparaat verwacht mag worden, op wat voor manier de burgemeester collegiaal is naar de wethouders en wat de rol van de burgemeester precies is. Concrete voorbeelden kon de wethouder niet geven, omdat dit vertrouwelijk is.



De wethouders hebben de vertrouwenscommissie ingelicht over het meningsverschil. De vertrouwenscommissie gaat over een eventuele herbenoeming van burgemeester Jan Brenninkmeijer voor een tweede termijn, of voert de sollicitatiegesprekken als er toch besloten wordt dat een andere burgemeester wenselijk is.



Achteraf gezien vindt wethouder Smit-Volkers dat ze de gehele gemeenteraad hadden moeten informeren, omdat er sprake is van een dringende bestuurlijke situatie die over meer gaat dan alleen het herbenoemen van de burgemeester voor een tweede termijn. "Wij hebben hier helaas een foute inschatting gemaakt", aldus Smit-Volkers.



Over wat de verschillen precies zijn, werd maandagavond niet veel duidelijk. Wel heeft de gemeenteraad besloten dat een aantal brieven over de kwestie openbaar gemaakt mogen worden. Naar verwachting gebeurt dit dinsdagochtend.



De provincie stelt een onderzoek in naar de bestuurlijke situatie in Waalre. Met dat onderzoek moet duidelijk worden wat de kern van het probleem precies is en hoe de bestuurlijke crisis het beste opgelost kan worden.