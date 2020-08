Een zogeheten 'snelheidsmeterspaarpot' staat vanaf maandag op de Frankrijkstraat in Eindhoven. Iedere chauffeur die zich in deze straat aan de snelheid houdt, brengt geld in de spaarpot. Het totaalbedrag gaat naar een bestemming in de wijk.

Veel automobilisten houden zich in de Frankrijkstraat niet aan de maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Dat blijkt uit meldingen en uit meetresultaten van snelheidsmeters die in de straat hebben gehangen.

De gemeente wil deze situatie met de snelheidsmeterspaarpot op een andere manier aanpakken. Wethouder Monique List trapte de actie maandag af, samen met directie en leerlingen van basisschool Tarieq Ibnoe Ziyad.

De meter is een initiatief van de provincie Noord-Brabant in het kader van de verkeersveiligheidscampagne 'Brabant gaat voor NUL verkeersdoden'.