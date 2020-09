In café Onder Ons aan de Eckartseweg Zuid in Eindhoven is in de nacht van zondag op maandag een uitslaande brand uitgebroken. Buurtbewoners konden de mensen die boven het café wonen waarschuwen en in veiligheid brengen.

De brandweer heeft het pand en de bovenverdieping kunnen redden, maar het café is volledig uitgebrand.

De brandweer was met twee bluswagens en met een hoogwerker ter plaatse om het vuur te bestrijden.

Het café en de stoep werd door de politie afgezet. De brandweer gaf rond 5.00 uur het sein brandmeester af.

Forensische specialisten doen maandag onderzoek. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan. Volgens buurtbewoners is de brand vermoedelijk aangestoken.