Voetbalclub VV Katwijk overweegt juridische stappen te nemen tegen FC Eindhoven, nadat de Eindhovense club zaterdagmiddag niet verder wilde spelen wegens enkele opstootjes en overtredingen. Dat zegt directeur Cees Bruinink tegen het Leidsch Dagblad.

Trainer Ernie Brandts haalde zijn ploeg na 44 minuten spelen naar de kant vanwege een opstootje. Een overleg tussen de arbitrage en beide clubs volgde en op verzoek van FC Eindhoven werd besloten de oefenwedstrijd definitief te staken.

Deze beslissing zorgde zowel bij het arbitraire trio als VV Katwijk voor de nodige verbazing, vertelt Bruinink in gesprek met de krant. "Het was fel van beide kanten, maar als ik alle berichtgeving lees, lijkt het alsof de boel volledig is ontspoord. En dat is onzin."

Daarnaast heeft het incident voor de nodige kosten gezorgd. De Eindhovenaren wilden de wedstrijd namelijk eerder al schrappen omdat de spelers van VV Katwijk niet waren getest op het coronavirus voor de wedstrijd begon.

"Omdat deze wedstrijd voor ons een belangrijk moment in de voorbereiding was, zijn we daarom op het verzoek van Eindhoven ingegaan om ons te laten testen. Alle spelers en staf zijn donderdagavond getest en dat heeft ons 2.000 euro gekost", aldus Bruinink

Vanwege de gemaakte kosten overweegt de ploeg uit Katwijk nu juridische stappen te nemen. Daarnaast heeft de club volgens de directeur als gevolg van de berichtgeving imagoschade opgelopen wat een negatief effect kan hebben op toekomstige sponsordeals. Daarom gaat de club volgende week met juristen om de tafel zitten.