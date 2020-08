De 160 meter lange fietsbrug Tegenbosch wordt in de nacht van zaterdag 29 en zondag 30 augustus geplaatst over de A2 en N2. De fietsbrug komt iets ten zuiden van de Anthony Fokkerweg in Eindhoven. Door de werkzaamheden worden komend weekend meerdere wegen afgesloten.

De N2 en A2 zijn vanaf zaterdag 22.00 uur tot en met zondag 8.00 uur gesloten. Het gaat hierbij om de noordzijde vanaf knooppunt Batadorp en aan de zuidzijde vanaf knooppunt Leenderheide. Ook de Anthony Fokkerweg, vanaf de Oirschotsedijk tot aan het Beatrixkanaal, is rond diezelfde tijd afgesloten.



Daarnaast is afrit 29 Eindhoven-Airport van de N2 vanaf het zuiden naar de Anthony Fokkerweg afgesloten vanaf vrijdag 21.00 uur tot maandag 5.00 uur.

Met omleidingen wordt aangegeven hoe het verkeer op zijn bestemming kan arriveren.