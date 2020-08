Een 20-jarige man is in de nacht van zaterdag op zondag lichtgewond geraakt bij een steekincident op de Stratumsedijk in Eindhoven.

De politie ontving rond 4.22 uur een melding over het incident. Volgens een woordvoerder van de politie gaat het om een steekincident. Over de verwondingen van het slachtoffer is niets bekend. De man is naar het ziekenhuis gebracht.

De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Volgens een woordvoerder van de politie zijn er nog geen aanhoudingen gedaan.