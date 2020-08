De politie heeft vrijdagavond op de Fabritiuslaan in Eindhoven twee waarschuwingsschoten gelost bij de aanhouding van een man die mogelijk in het bezit was van een vuurwapen. Uiteindelijk bleek dat de verdachte een telefoon in zijn handen had.

De verdachte weigerde zijn handen te laten zien aan de politie. Na de twee waarschuwingsschoten deed de verdachte dit wel, waarna de politie de telefoon vond.

Een politiehond heeft na de aanhouding gezocht naar een mogelijk vuurwapen, maar er werd niks gevonden.

De man bleek onder invloed te zijn. De verdachte is meegenomen naar het politiebureau voor verder onderzoek.