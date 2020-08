Wethouder Daan de Korte heeft donderdag een cheque van 48.640 euro uitgereikt namens het Stimuleringsfonds aan Goof Schep, sportarts bij het Máxima Medisch Centrum. Het geld is een bijdrage aan het project 'Fit op Maat' voor ontwikkeling van een ICT-toepassing voor de gezondheidszorg.

De ICT-toepassing moet een alternatief gaan vormen voor de uitgebreide en kostbare inspanningstest.

Schep doet wetenschappelijk onderzoek naar het effect van fitheid op het herstel van patiënten. De toepassing is een volgende stap waarmee de fitheid van een patiënt tijdens de behandeling wordt gemeten en gemonitord.

De wethouder reikte de cheque van 48.680 euro uit namens het Stimuleringsfonds van de 21 gemeenten die verenigd zijn in de Metropoolregio Eindhoven (MRE).

Het doel van het stimuleringsfonds is om projecten te subsidiëren die de economie in de regio versterken. Kernwoorden zijn samenwerking en innovatie. "Ook dit is een project waar we trots op zijn. Dit project laat veel van de kracht van de regio zien", aldus wethouder Daan de Kort.