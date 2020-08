De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag rond 3.30 uur een 31-jarige Eindhovenaar opgepakt in zijn woning in verband met het dodelijke steekincident op de Woenselse Markt in Eindhoven woensdagavond.

De politie kreeg rond 22.00 uur melding van een steekincident bij een horecagelegenheid op de Woenselse Markt. Ter plaatse troffen agenten het 28-jarige slachtoffer uit Turnhout zwaargewond aan op straat.

Een traumahelikopter is ter plaatse gekomen en ambulancepersoneel heeft geprobeerd de man te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten.

De dader is te voet vertrokken en was niet meer aanwezig toen de politie arriveerde. De technische recherche heeft op straat sporenonderzoek verricht en er zijn getuigen gehoord. Hieruit kwam de 31-jarige verdachte uit Eindhoven naar voren. De politie heeft de verdachte vervolgens aangehouden in zijn woning.

De politie doet verder onderzoek naar de toedracht van het incident en is op zoek naar getuigen.