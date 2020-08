Bij een steekincident op de Woenselse Markt in Eindhoven is woensdagavond een man om het leven gekomen, meldt de politie op Twitter. Er wordt gezocht naar de mogelijke dader of daders.

Volgens de persoon die het steekincident heeft gemeld bij de politie zou het slachtoffer hebben gevochten met twee mannen. Zij zouden vervolgens gevlucht zijn.

De politie laat weten dat het onduidelijk is of er één of twee verdachten zijn. Er is in ieder geval één signalement verspreid. De politie is op zoek naar een lichtgetinte man. Hij droeg een lichtkleurige korte broek en had een ontbloot bovenlichaam.

De toedracht van het incident wordt verder onderzocht.