De politie vermoedt dat de gewapende overval op dinsdag in een cafetaria aan de Donizettilaan en de gepoogde overval op een andere cafetaria aan de Heezerweg in Eindhoven door dezelfde dader zijn gepleegd. De politie is op zoek naar getuigen.

De dader pleegde rond 21.50 uur een gewapende overval op het cafetaria aan de Donizettilaan. Vervolgens vluchtte de man met een geldbedrag op een scooter in de richting van de Karel de Grotelaan.

Kort voor deze overval vond een poging tot een overval plaats in een cafetaria aan de Heezerweg. De medewerkers van dit cafetaria wisten de gewapende man weg te jagen. Vervolgens vluchtte de man ook op een scooter.

De politie vermoedt op basis van de werkwijze en het overeenkomende signalement dat het in beide incidenten om dezelfde dader gaat. Volgens het signalement van de politie droeg de dader een grijze helm, een grijze trui en handschoenen.

De politie doet onderzoek naar beide overvallen en is op zoek naar getuigen of eventuele camerabeelden van de incidenten.