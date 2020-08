Een lading drugsafval is in de nacht van dinsdag op woensdag gedumpt tussen de blauwe bessen op het terrein van een boer aan de Dorenweg in Nuenen.

Het gaat om afvalzakken met onder andere resten van wietplanten. Ook zijn er twee grote koolstoffilters gedumpt. Die worden gebruikt om de lucht in hennepplantages te filteren.



Het is de tweede keer in korte tijd dat er drugsafval op het terrein van de boer is gevonden.



De politie is gestart met een onderzoek.