Op een cafetaria aan de Donizettilaan in Eindhoven is dinsdagavond een gewapende overval gepleegd. De dader is voortvluchtig. Niemand raakte bij de overval gewond.

Een man bedreigde rond 22.00 uur twee aanwezigen met een vuurwapen. De dader maakte een nog onbekend bedrag buit. Daarna ging hij er op zijn scooter vandoor.



De politie is op zoek naar de dader. Getuigen worden opgeroepen zich te melden.