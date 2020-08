De bestuurscrisis in Waalre wordt toch op korte termijn behandeld in twee extra raadsvergaderingen met de gemeenteraad. Dat heeft het presidium dinsdagavond besloten.

Het college vond het eerder niet nodig om de vakantie van de burgemeester vanwege de bestuurlijke crisis te onderbreken. De oppositie wilde het toch op korte termijn behandelen.

Het college van B en W en de raad treffen elkaar daarom in twee extra raadsvergaderingen. De eerste daarvan vindt aankomende donderdag achter gesloten deuren plaats. De tweede is op maandag 24 augustus en wel openbaar. Beide vergaderingen beginnen om 19.30 uur.



Eerder werd bekend dat vier wethouders het vertrouwen in burgemeester Jan Brenninkmeijer hadden opgezegd.