De politie heeft dinsdag twee mannen van 49 en 53 jaar oud aangehouden op de Geldropseweg in Eindhoven op verdenking van het overtreden van de Opiumwet. De twee Eindhovenaren bleken ruim 20 kilo hennep te vervoeren.

De politie besloot de twee mannen te controleren omdat ze grote dozen aan het verplaatsen waren. Tijdens de controle bleek dat er ruim 20 kilo hennep in de dozen zat.

Later doorzocht de politie de woningen van de twee verdachten. In de woning van een van de verdachten, aan de Kruisstraat in de Eindhovense wijk Oud-Woensel, vond de politie een ruimte die was ingericht voor het verpakken van softdrugs. Daar werden enkele honderden verpakte joints gevonden.

Ook meldt de politie dat er een compleet ingerichte pokerruimte werd gevonden. De recherche doet onderzoek op de locatie en de verdachten zitten momenteel vast.