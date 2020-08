De introductieweek van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) is maandag van start gegaan. Zo'n twaalfhonderd studenten nemen deel aan de introductie, maar moeten zich houden aan de maatregelen rondom het coronavirus.

De studenten stonden maandag verspreid over zo'n acht velden op het campusterrein. Zo kon de anderhalvemeterregel goed worden opgevolgd.

Daarnaast moeten de studenten tijdens de introductieweek nog andere maatregelen naleven. Daar wordt streng op gecontroleerd.

Zo mag er geen alcohol worden geschonken of meegenomen. Verder mogen studenten niet de stad in. Ook heeft elke student een groep toegewezen gekregen.



Wanneer een student zich niet aan de coronaregels houdt, wordt zijn of haar toegangsbandje doorgeknipt. De student is dan op de volgende dag van de introductieweek niet meer welkom op het campusterrein.