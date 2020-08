In Geldrop is zondagavond na een blikseminslag een schoorsteen aan de Pessershof afgebrokkeld. Door de klap viel ook tijdelijk de stroom uit.

Tijdens de stevige onweersbui sloeg de bliksem in de schoorsteen van een appartementencomplex aan de Pessershof.

Met een hoogwerker is de afgebrokkelde schoorsteen veiliggesteld. Ook op het spoor bij Geldrop was een blikseminslag, die een storing veroorzaakte en drie overwegen lam had gelegd.

Omwonenden vertelden tegen de brandweer dat ze een vuurbal hadden gezien. Ook op Facebook is te lezen dat mensen een enorme klap hoorden en de brokstukken zagen rondvliegen.