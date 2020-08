Aan de Halvemaanstraat in Eindhoven is in de nacht van zondag op maandag een auto uitgebrand. De politie sluit niet uit dat het voertuig in brand is gezet.

De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig werd verwoest door het vuur.

Het uitgebrande voertuig wordt maandag pas weggesleept. Door de hoge temperatuur van de auto kon dat niet eerder.

De regio Eindhoven heeft in de afgelopen periode voortdurend te maken met autobranden. In de laatste maanden ging het op diverse plekken mis. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de branden.