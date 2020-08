Bij een brand in een grote stapel hooi aan de Gerwenseweg in Nuenen is in de nacht van zaterdag op zondag veel rook vrijgekomen. Niemand raakte bij de brand gewond. De brandweer is uren bezig geweest met het blussen.

Het vuur werd rond 1.00 uur ontdekt door twee horecacontroleurs van de gemeente. Zij waren net klaar met hun ronde door het centrum van Nuenen.

Toen de brandweer arriveerde, sloegen de vlammen al meters hoog uit de stapel met hooi. Het vuur en de rook waren tot in de wijde omgeving te zien.

Wat de oorzaak is van de brand, is nog niet bekend.