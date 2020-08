Er is blauwalg aangetroffen op vier plekken in Eindhoven, blijkt uit een overzicht van waterschap De Dommel. Het gaat om de Oude Gracht, het Cassandraplein, Vijverpartijen Meerhoven en het Henri Dunant Park.

Contact met water dat besmet is met blauwalg kan gezondheidsklachten opleveren zoals hoofdpijn, huidirritatie en misselijkheid. Ook (huis-)dieren kunnen gezondheidsklachten krijgen als ze in water met blauwalg zwemmen of eruit drinken.



Het waterschap raadt zowel mensen als dieren aan om water met blauwalg te mijden. Behalve blauwalg is er ook mogelijk botulisme aangetroffen op twee plekken in Eindhoven. Het gaat om Centrumplas West in Meerhoven en het Afwateringskanaal.

In de gemeentevijver in Nuenen en in de vijver aan de Europalaan in Son en Breugel is ook blauwalg aangetroffen.