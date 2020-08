37 verenigingen uit de dorpen Waalre en Aalst laten in een brief aan de commissaris van de Koning Wim van de Donk weten de Waalrese burgemeester Jan Brenninkmeijer te steunen. Eerder deze week zegden de vier wethouders in Waalre hun vertrouwen in Brenninkmeijer nog op.

De schrijvers van de brief laten weten "hooglijk verbaasd te zijn" over het feit dat de wethouders het vertrouwen in de burgemeester opzeggen. De verenigingen vinden dat de Waalrese gemeenteraad geen "schoolvoorbeeld is van een goed functionerende volksvertegenwoordiging". En daarvoor krijgt de burgemeester de schuld in de schoenen geschoven, zo valt te lezen.

Met de brief willen de verenigingen, die naar eigen zeggen een groot deel van de Waalrese bevolking vertegenwoordigen, duidelijk maken dat de wethouders in deze situatie niet de Waalrese bevolking representeren. Ook pleiten de schrijvers ervoor om Brenninkmeijer voor een volgende termijn te behouden als burgemeester van de dorpen.

De wethouders pleitten er daarentegen voor dat Brenninkmeijer niet nog een termijn als burgemeester aanblijft. Ze vinden dat de burgemeester hen in het verleden vaker in de steek heeft gelaten. Brenninkmeijer zou meerdere keren in het openbaar geen steun hebben gegeven aan de bewindslieden.

"De verenigingen en inwoners van de gemeente dragen Jan Brenninkmeijer een zeer warm hart toe, vanzelfsprekend vanwege het feit dat deze burgervader voor onze inwoners benaderbaar, bereikbaar, betrokken en aanwezig is", schrijven de verenigingen. Ook laten de schrijvers weten dat de dorpen Aalst en Waalre "nog nooit zo eensgezind zijn geweest als in dit verzoek".