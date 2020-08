Het Huis van Waalre organiseert op vrijdag 28 augustus een Zomerschrijftuin. Het evenement moet een laagdrempelige manier zijn om ongedwongen te schrijven en te experimenteren met verhaalstijlen en dichtvormen.

Het evenement vindt in de tuin van Het Huis van Waalre plaats. Schrijfervaring is niet nodig om deel te nemen aan de schrijftuin.

De Zomerschrijftuin wordt onder anderen begeleid door schrijfdocent Lia Hesemans."Schrijven is een vorm van vertragen. Het is langzamer kijken naar wat er gebeurt, in plaats van meegaan in de snelheid van alledag."