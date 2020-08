De rechtbank Oost-Brabant heeft de 32-jarige Helmonder die in oktober 2018 een verkeersongeval veroorzaakte waarbij een voetganger overleed op de Leenderweg in Eindhoven een taakstraf opgelegd van negentig uur en één jaar rijontzegging.

De bestuurder reed te hard en lette kort niet op waardoor hij een man schepte die vlak langs de weg liep. Vervolgens reed de man naar eigen zeggen in paniek door, zonder zich om het slachtoffer te bekommeren. De automobilist meldde zich later bij de politie.

Volgens de officier van justitie reed de man onoplettend en onvoorzichtig en veroorzaakte daardoor het ongeval. De rechtbank oordeelt dat de man een kort moment niet goed oplette. Uit onderzoek blijkt dat hij 0,57 seconde over de scheiding van het asfalt en de berm reed. Juridisch gezien is er geen sprake van een verkeersmisdrijf maar van een verkeersfout, ondanks de ingrijpende gevolgen.

Ook de te hoge snelheid van de man is een verkeersfout. De bestuurder kwam van een weg waar 70 kilometer per uur is toegestaan en was pas net het bord van de bebouwde kom gepasseerd. In de berm hoefde de man volgens de rechtbank geen voetganger te verwachten, omdat voetgangers daar niet zijn toegestaan.

De man krijgt voor de verkeersfouten een taakstraf van dertig uur. De rechtbank neem het de man zeer kwalijk dat hij na de aanrijding is doorgereden en zich niet om het slachtoffer heeft bekommerd. Daarvoor krijgt de man een taakstraf van zestig uur en een rijontzegging van één jaar.