De rechtbank Oost-Brabant heeft een 59-jarige Eindhovenaar veroordeeld tot twee dagen celstraf en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden voor het misbruiken van een jonge vrouw in 2016.

De vrouw deed in december 2016 aangifte van verkrachting tegen de man. Ze was op de avond dat het incident plaatsvond in een Eindhovens café waar ze in gezelschap van onder anderen de verdachte een aantal biertjes dronk.

Op een gegeven moment verloor ze het bewustzijn, mogelijk door de drank. Ze werd door de cafébaas en een medewerker gevonden op het toilet, de verdachte was toen al naar huis. Met instemming van de vrouw werd ze naar het huis van de 59-jarige Eindhovenaar gebracht. Hij verklaarde later dat hij vlak daarna seks met haar had gehad. Volgens hem had de vrouw toestemming gegeven.

De rechter oordeelt echter dat de verdachte wist dat de vrouw niet in staat was om "weerstand te bieden tegen de verdachte", omdat er slechts korte tijd zat tussen het moment dat de vrouw bij hem werd afgeleverd en het moment dat ze seks hadden. Bovendien had de verdachte eerder verklaard dat de vrouw "stomdronken" was toen ze bij hem thuis werd gebracht.

Het feit dat de man zich liet leiden door "zijn wens tot bevrediging van zijn eigen seksuele verlangens", rekent de rechtbank de verdachte zwaar aan. De rechter legt hem een celstraf van twee dagen en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden op. Daarnaast wordt hij veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur, maar omdat het Openbaar Ministerie er te lang over deed om de zaak voor de rechter te brengen, wordt de taakstraf gehalveerd.