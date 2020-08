Het gaslek dat woensdag is geconstateerd langs het spoor aan de Achtseweg Zuid, voorbij de Anthony Fokkerweg in Eindhoven, is dicht.

De brandweer, politie, ProRail en Enexis waren aanwezig op de locatie. Het lek was snel onder controle. Enexis heeft de exacte plaats van het lek vastgesteld en een omleiding gemaakt. Het lek wordt morgen gerepareerd.

De Achtseweg Zuid was in beide richtingen afgesloten. Even leek het erop dat het jeugdcomplex van PSV ontruimd moest worden, maar dit bleek niet nodig.