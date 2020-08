De brandweer is woensdagmiddag uitgerukt voor een hond die vast was komen te zitten in de dakgoot van een woning aan de Gestelsestraat in Eindhoven.

De bewoners waren op het moment dat de hond op de dakgoot stond niet thuis. Daarom werd de hulp van de brandweer door omwonenden ingeschakeld.

Met een hoogwerker kon de brandweer de hond snel naar beneden krijgen. Tot de bewoners van het pand weer thuis zijn, wordt de hond door omwonende opgevangen.