De Achtseweg Zuid in Eindhoven is woensdag in beide richtingen afgesloten, omdat er een gaslek is geconstateerd langs het spoor, net voorbij de Anthony Fokkerweg.

Aanvankelijk werd gedacht dat het treinverkeer ook stilgelegd moest worden, maar de situatie blijkt dusdanig stabiel dat daar geen sprake van is.

De brandweer en politie zijn ter plaatse. Daarnaast is Prorail en Enexis ook aanwezig.

Enexis heeft vastgesteld waar het lek precies zit. De leiding wordt voor en na het lek afgesloten. Hierdoor kan het punt waar het lek zit, leeg worden gemaakt. Het is echter moeilijker om de leiding leeg te maken, omdat minder mensen gebruik maken van gas door het warme weer.

De Herdgang is nog wel bereikbaar, maar het is niet uitgesloten dat het jeugdcomplex van PSV ontruimd moet worden.