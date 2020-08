De vier wethouders van het college in Waalre hebben dinsdag hun vertrouwen opgezegd in burgemeester Jan Brenninkmeijer. De vertrouwensbreuk kwam aan het licht door een vertrouwelijke brief van wethouder en locoburgemeester Arno Uijlenhoet en de gemeentesecretaris aan de gemeenteraad, die het Eindhovens Dagblad (ED) in handen heeft.

Er is niet alleen sprake van een vertrouwensbreuk binnen het college. Ook de meeste raadsleden uit de oppositie zijn niet tevreden over Brenninkmeijer. Daarmee lijkt de kans klein dat hij in 2021 herbenoemd zal worden, schrijft ED woensdag.

Volgens de krant heeft een aantal incidenten bij de Waalrese politici tegen tot afkeer van de burgemeester geleid. Brenninkmeijer zou een aantal keren zijn wethouders in het openbaar niet hebben gesteund.

Zo werd wethouder Uijlenhoet eind vorig jaar twee keer onwel in een raadsvergadering, waarna hij opmerkte dat dit mogelijk het gevolg was van wantrouwen in de raad. Burgemeester Brenninkmeijer benadrukte daarop dat dit het standpunt van Uijlenhoet en niet van het college was.

Het ED schrijft dat de meeste raadsleden dinsdag "officieel nog niets van de Waalrese bestuurscrisis" wisten. Alleen de leden van de vertrouwenscommissie, die toeziet op de herbenoemingsprocedure van de burgemeester, waren op de hoogte gebracht. Het college wilde de raad na de vakantie pas op de hoogte stellen.

De crisis kwam echter dinsdag toch aan het licht in de Eindhovense rechtbank. Dat gebeurde tijdens een zitting in een zaak die een geschorste medewerker tegen de gemeente had aangespannen. Zij vertelde in de rechtbank over de bestuurscrisis die halverwege juli in het college ontstond. Naar aanleiding van die rechtszaak besloot het college de raad diezelfde avond nog te informeren.