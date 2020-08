Een auto is in de nacht van dinsdag op woensdag in brand gevlogen op de Bolsiusstraat in Geldrop. De politie vermoedt dat er sprake is van brandstichting en is op zoek naar getuigen. Niemand is gewond geraakt.

De brand ontstond in de nacht van dinsdag op woensdag rond 3.00 uur. De brandweer had het vuur snel onder controle.

De politie sloot de straat tijdelijk af en stuurde mensen die aan het kijken waren naar binnen.

Een andere auto van de eigenaar werd volgens omwonenden eerder ook al in de brand gestoken.

Getuigen worden opgeroepen zich te melden.