Hockeyvereniging HC Eindhoven (HCE) begint met een nieuw seizoen, maar wil dat de leden die in een land met een oranje reisadvies zijn geweest zich laten testen op het coronavirus. Anders mogen de leden twee weken niet naar de club.

"Het zou het heel zonde zijn als de start van het nieuwe seizoen straks door een paar mensen onmogelijk wordt gemaakt. Dan zijn we liever vooraf wat strenger", aldus Joop van Noort, voorzitter van de vereniging.

De maatregel van HCE is volgens Herman Matheij, bestuurslid voetbalzaken bij de Eindhovense Sportraad, een vorm van schijnveiligheid. "Ik vraag me af hoe die club kan controleren waar iemand op vakantie is geweest." Maar HCE vertrouwt naar eigen zeggen op de eerlijkheid van de eigen leden.

Veel Eindhovense sportclubs hebben zich voor de zomervakantie al aangepast aan de nieuwe situatie. De kantines en clubgebouwen zijn voorzien van pijlen, desinfectiepalen en looproutes. Toch zijn er ook verschillen. Zo moet voetbalvereniging Unitas nog een knoop doorhakken over het gebruik van kleedkamers en douches, terwijl hockeyclub HCE dit heeft verboden.