Bezoekers en patiënten van het Máxima Medisch Centrum (MMC) in Veldhoven gaan vanaf dinsdag naar binnen via een nieuwe hoofdingang.

Volgens het ziekenhuis was de nieuwe entree nodig. Deze biedt namelijk meer ruimte en bevordert de doorstroom. Zo kunnen mensen beter afstand tot elkaar houden. "De anderhalve meter kan nu zonder wachtrijen worden bewaakt", meldt het ziekenhuis.

De nieuwe hoofdingang is vlakbij de oude hoofdingang. Met een aangepaste bewegwijzering worden bezoekers naar de nieuwe entree geleid. De ingang is tijdelijk. In 2024 komt er een definitieve nieuwe hoofdingang.