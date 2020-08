De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) heeft in samenwerking met het Catharina Ziekenhuis een laboratoriumalgoritme ontwikkeld waarmee sneller uitgesloten kan worden dat het coronavirus in het bloed zit. Dat meldt de TU/e op haar website. Dit algoritme wordt momenteel in het Catharina Ziekenhuis toegepast.

Het gaat om een algoritme dat COVID-19 snel in het bloed kan herkennen. Daarmee kan bij een patiënt die op de Spoedeisende Hulp (SEH) binnenkomt, snel worden uitgesloten of hij of zij het coronavirus heeft.

Het gaat dus om een aanvulling op de bestaande onderzoeksmethode. Dankzij het algoritme hoeft het ziekenhuis minder standaard coronatesten te gebruiken. Hierdoor kan de zorg doelmatiger worden ingezet.

Op het hoogtepunt van de pandemie kregen onderzoekers de vraag of er geen manier was om sneller uit te sluiten dat iemand het virus had.

"We zijn toen gaan kijken naar de informatie die we al hadden. Bij patiënten die op de spoedeisende hulp binnenkomen, wordt namelijk standaard bloed afgenomen voor een zogenoemde quickscan", zegt Arjen-Kars Boer, klinisch chemicus bij het Catharina-ziekenhuis en werkzaam als onderzoeker bij TU/e.

Subtiele veranderingen in bloed kenmerkend voor COVID-19

"Bloed van patiënten wordt op maar liefst dertig verschillende waarden getest. We vroegen ons af of er in hun bloed soms subtiele veranderingen aanwezig waren die kenmerkend zijn voor COVID-19. Konden we niet een soort direct herkenbare streepjescode vinden? En ja, dat blijkt dus te kunnen", aldus Boer.



De onderzoekers hebben het testinstrument in zo'n drie maanden tijd ontwikkeld. Normaal gesproken duurt het veel langer om een dergelijk project tot een goed einde te brengen.



De volgende stap is bekijken of het algoritme ook in andere ziekenhuizen kan worden toepast. Dat heeft nog wat voeten in de aarde, want elk ziekenhuis voert andere tests uit op de spoedeisende hulp en gebruikt daarvoor andere apparatuur. Toch verwachten de onderzoekers dat ook andere ziekenhuizen het algoritme gaan toepassen.