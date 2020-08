De introductieweek voor nieuwe studenten in Eindhoven vindt door de coronamaatregelen voor een deel online plaats. De 1,5 meter afstand wordt overal gehanteerd en veiligheid en gezondheid staan voorop, zegt de organisatie.

Tijdens de introductieweek worden geen slaapplaatsen verzorgd. Studenten van de Technische Universiteit Eindhoven kunnen het programma van hun introductieweek - die plaatsvindt van 17 tot 23 augustus - aflezen in een speciale app.

Studenten die aan de Fontys Hogescholen een opleiding gaan volgen, hebben een week later hun kennismakingsweek (van 24 tot en met 28 augustus). Hun programma start met een fysieke kennismaking in kleine groepjes in het Klokgebouw, maar speelt zich daarna ook voor een groot deel online af.