De politie in Oost-Brabant is op zoek naar de identiteit van een vermiste man die vorige week vermoedelijk verdween in het water van de visvijver aan de Ekkersweijer in Son.

Volgens een getuige liep de man donderdag rond 15.45 uur het natuurwater in. Hij ging een kopje onder, kwam weer boven en ging vervolgens weer kopje onder. Daarna werd de man niet meer gezien.

Een reddingsactie leverde in de avonduren niets op. Ook een onderzoek een dag later met sonar-apparatuur zorgde niet voor een doorbraak.

De man, vermoedelijke uit Polen, liet een oranje T-shirt en een paar witte schoenen achter op de kant. Hij zou zo'n 60 jaar oud zijn, donker haar hebben en 1,80 meter lang zijn. De man zou een donkerblauwe, korte broek gedragen hebben.