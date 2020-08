In de provincie Noord-Brabant zijn voorlopig geen problemen met de levering van voldoende drinkwater, zo laat Brabant Water maandag weten. Volgens het waterbedrijf zijn er voldoende buffers, ook als het langer heet blijft.

Vorige week luidde waterbedrijf Vitens de noodklok over de waterdruk. Met name in Gelderland en Overijssel zou die druk flink afnemen, als er niet minder drinkwater zou worden gebruikt. Vitens riep klanten op om te stoppen met het sproeien van de tuin of het vullen van zwembadjes.

Die nood is in Noord-Brabant niet aan de orde. "Door de hittegolf ligt het verbruik zo'n 30 tot 50 procent hoger dan op een gemiddelde dag. We volgen de vraag naar water dan ook nauwgezet", licht een woordvoerder van Brabant Water toe.

"We zijn extra alert, maar we komen niet in de problemen. We hebben eerder dit jaar gezorgd voor het extra aanvullen van waterreservoirs. We zijn voorbereid, ook na de ervaringen met de hitte afgelopen jaren."

Brabant Water zegt wel dat mensen zuinig moeten omspringen met water. "We vragen onze klanten het hele jaar door om hier verstandig mee om te gaan. Ook roepen we op om water te hergebruiken. Het water uit het zwembadje kan na afloop ook gebruikt worden voor de planten."