De fractie van D66 in Eindhoven wil vanwege een "gebrek aan verkeersveiligheid" een herinrichting van de Boschdijk. Volgens de partij staat een herinrichting al lang op het programma, maar zijn geen concrete stappen gezet.

Eind juli vond op de Boschdijk nog een ongeluk plaats. Een bestuurder van een bestelbus haalde op hoge snelheid in, maar schatte daarbij een wegversmalling verkeerd in. De auto kwam sloeg daardoor over de kop en kwam in het plantsoen terecht.

Begin juli waren drie auto's betrokken bij een kettingbotsing op de Boschdijk. De eerste botsing ontstond doordat een automobilist de auto voor hem over het hoofd had gezien. De bestuurder achter hem had niet genoeg tijd om te remmen.

D66 wil daarom vaart achter de herinrichting zetten en wil ook weten wat omwonenden qua vergroening nog kunnen verwachten.