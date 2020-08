De milieustraten in Eindhoven en Geldrop-Mierlo zijn vanwege de hittegolf vanaf aanstaande maandag alleen in de ochtend geopend.

Inwoners kunnen van 9.00 uur tot 13.00 uur terecht bij de milieustraten Acht en Lodewijkstraat in Eindhoven en de milieustraat in Geldrop-Mierlo om hun grofvuil weg te brengen.



Aanleiding om de openingstijden aan te passen is dat het bedrijf het niet verantwoordelijk vindt om medewerkers op het heetst van de dag, met temperaturen rond de 35 graden, te laten werken.



De beperkte openingstijden gelden vanaf maandag 10 augustus tot en met zaterdag 15 augustus.