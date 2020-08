Eindhovense horeca-ondernemers tonen begrip voor de registratieplicht, waaraan ze zich vanaf maandag moeten houden. Het kabinet verplicht de horeca-uitbaters vanaf dan om bezoekers te vragen naar hun contactgegevens.

Met name in de horeca blijkt de anderhalvemetermaatregel steeds slechter te worden nageleefd. Juist vanwege die verslapping toont uitbater Stijn Swinkels van café Winston begrip voor de nieuwe maatregel.

"Je ziet het ook hier op het Stratumseind steeds vaker uit de hand lopen. Natuurlijk registreerden we al bij groepen via het reserveringssysteem, maar nu moeten we de gegevens van alle klanten gaan bijhouden. Dat levert wat meer werk en gedoe op, maar dat is dan maar zo. Het zal moeten", aldus Swinkels.

Swinkels vreest wel dat de maatregel klanten ervan kan weerhouden het café op te zoeken. "De lol zal er voor sommigen wat vanaf zijn. Zij zullen misschien eerder in de tuin gaan zitten met hun wijntje om dat gedoe met registratie te ontlopen."

"Mensen kruipen inderdaad steeds meer tegen elkaar aan, de laatste maand. Het is druk, zeker met dit weer", zegt Joop Flanagan van eetcafé 't Spit. "Daarin hebben de mensen natuurlijk hun verantwoordelijkheid, maar wij als horeca ook. Ik denk niet dat deze registratie ons veel extra werk bezorgt."



Plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost Anton Ederveen hamert nogmaals op het belang van de maatregelen. "We moeten nu niet verslappen. De situatie is minder erg dan in de Randstad of West-Brabant en dat willen we ook graag zo houden. Dat we de mogelijkheid krijgen van het kabinet om deze maatregelen in te voeren, is fijn."



Het achterlaten van gegevens gaat op vrijwillige basis. Niemand is verplicht zijn identiteit bij cafés of restaurants af te geven. Behalve de registratieplicht, krijgt de horeca ook te maken met de dreiging van een tijdelijke sluiting van maximaal twee weken, op het moment dat er in de zaak een coronabesmetting wordt vastgesteld.