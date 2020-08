De Koninklijke Luchtmacht kan niet uitsluiten dat het vliegverkeer op Eindhoven Airport in de toekomst vaker plat komt te liggen vanwege een gebrek aan personeel.

Het vliegverkeer op Eindhoven Airport lag vrijdagochtend stil, omdat een militaire luchtverkeersleider op Schiphol die verantwoordelijk is voor het luchtverkeer rondom Eindhoven zich ziek had gemeld.

"Het vervelende was dat de luchtverkeersleider die de dienst aanvankelijk zou draaien, al ziek was. We hadden een reserve luchtverkeersleider, maar ook die meldde zich vanochtend ziek", vertelt een woordvoerder van de Koninklijke Luchtmacht.

Door een personeelstekort en het feit dat niet zomaar iedereen overgezet kan worden op de functie, lag het verkeer vanochtend stil. Luchtverkeersleiders zijn getraind en moeten eerst een certificaat behalen.

"Die opleiding is intensief en moeilijk. Mensen zijn er al gauw anderhalf jaar mee bezig, dus het capaciteitsprobleem is ook niet zomaar opgelost", vertelt de woordvoerder. "We kunnen de garantie niet meegeven dat dit nooit meer voorkomt. Het was vandaag erg storend voor reizigers, maar gelukkig hebben we het vliegverkeer relatief snel weer kunnen hervatten".