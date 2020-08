Een reddingsteam is in de visvijver aan de Ekkersweijer in Son en Breugel op zoek naar een man die donderdagavond in het water zwom en er niet uit is gekomen.

Omstanders zagen een man zwemmen in de plas. Na een tijdje ging de man kopje onder. De man is daarna niet meer gezien.

Een traumahelikopter, een aantal ambulances en de brandweer zijn donderdag al in actie gekomen. Ook een reddingsteam, duikers en politie-eenheden waren aanwezig. De zoektocht leverde niks op.

De hulpdiensten hebben de zoekactie donderdagavond gestaakt. Vrijdag is deze hervat. Een speciale eenheid is met sonar-apparatuur het water op gegaan.

Of er daadwerkelijk iemand is verdronken is niet bekend. De hulpdiensten willen geen risico nemen en zetten de zoektocht voort.