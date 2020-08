De drukte op Eindhoven Airport neemt af. Door een capaciteitsprobleem bij de militaire luchtverkeersleiding op Schiphol waren er vrijdagochtend tijdelijk geen vluchten mogelijk op Eindhoven Airport. Om 12.10 uur is het luchtverkeer weer op gang gekomen.

Minstens vijftien vluchten liepen vertraging op. Door drukte op het vliegveld was het houden van 1,5 meter afstand niet overal goed mogelijk.

"Het is wel even heel druk geweest. Je moet sowieso een mondkapje op in de terminal. Je kunt hier namelijk niet overal de 1,5 meter handhaven", meldt een woordvoerder van het vliegveld aan NU.nl.

Eindhoven Airport heeft extra medewerkers op de vloer ingezet om te controleren op de mondkapjesplicht.

De woordvoerder meldde rond 13.45 uur dat de drukte op het vliegveld afnam. "Het luchtverkeer loopt weer. De drukte neemt af, maar we hebben wel vertragingen."

Tot hoe laat de vertragingen gaan duren, kon de woordvoerder nog niet zeggen.