Centrum Hofdael wil elke week films draaien voor jongeren in het Geldropse centrum. Uit een enquête bleek dat jongeren behoefte hebben aan een laagdrempelig, wekelijks terugkerend evenement.

Op de enquête die naar 3.500 jonge bewoners van de gemeente is gestuurd, reageerden 131 jongeren. De meeste respondenten zijn tussen de 14 en 17 jaar oud.

Uit de enquête blijkt dat er behoefte is aan een wekelijkse bioscoop in de gemeente. Centrum Hofdael pakt het idee op en is momenteel bezig met de organisatie. Wanneer de eerste film draait, is nog onbekend.