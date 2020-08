In twee Eindhovense verpleeghuizen van Vitalis zijn in totaal zeven besmettingen met het coronavirus geconstateerd. Het gaat om de eerste nieuwe besmettingen op de locaties Brunswijck en Wilgenhof in twee maanden tijd.

Van de zeven besmette bewoners wonen er zes bij Wilgenhof en één bij Brunswijck.

Ondanks de besmettingen blijft de dagbesteding open. Vitalis meldt dat er nu ruimere testmogelijkheden zijn dan ten tijde van de eerste besmettingen. Bewoners en medewerkers worden continu getest als ze klachten hebben of preventief als bij een ander een besmetting is vastgesteld.



Vitalis volgt het coronaprotocol en de richtlijnen van het RIVM en de GGD. Besmette bewoners worden in cohorten verpleegd.