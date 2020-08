Het aantal vluchten van en naar Eindhoven Airport is dit jaar tussen 18 juni en 31 juli gedaald met 50 procent ten opzichte van het aantal vluchten in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal passagiers is met 70 procent gedaald. Dat meldde Eindhoven Airport dinsdag.

Eindhoven Airport had dit jaar tussen 18 juni en 31 juli 2.853 vluchten, tegenover 5.682 vluchten in dezelfde periode in 2019. Het aantal passagiers lag in die periode op 290.289, tegenover 939.949 passagiers vorig jaar.



Het aantal vluchten vanaf Eindhoven Airport steeg na de versoepeling op 15 juni voor reizen binnen Europa. Het aantal is echter nog lang niet op het niveau van voor de coronacrisis. Het totale aantal vluchten lag in juli op 2.405, tegenover 4.017 vluchten in juli 2019.