De Eindhovense streetart-kunstenaar Pim Bens heeft een muurschildering op de gevel van de Apparatenfabriek op Strijp S gemaakt als blijvende herinnering aan de coronacrisis.

Bens kreeg van Eindhoven365 de opdracht een muurschildering van het gedicht Eindhoven, Eindhovenaren van Merel Morre op de Apparatenfabriek te maken.

De muurschildering bestaat uit een fragment van het gedicht tegen de achtergrond van zigzag-vibes, het beeldmerk van de stad. Gebouw-eigenaar Trudo ondersteunde het initiatief en stelde de wand beschikbaar.

"Het is een historische plek in de stad, die ook nog eens goed in het zicht ligt", zegt Bens.

De muurschildering is in zwart en wit. "Het gaat hier vooral om de tekst. De rest is daaraan ondergeschikt en mocht de aandacht er niet vanaf leiden.", verklaart Bens.