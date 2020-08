Stichting Sint Nicolaas-Intocht Eindhoven houdt rekening met verschillende scenario's over hoe de sinterklaasintocht in de stad dit jaar kan worden aangepakt vanwege de coronacrisis.

De stichting in Eindhoven wil de intocht voorlopig niet schrappen, zoals verschillende sinterklaascomités in andere steden dat eerder wel hebben gedaan vanwege de coronacrisis.

"Wat we gaan doen is afhankelijk van de maatregelen die het kabinet gaat aankondigen voor september", zegt Leontine van Kollenburg van Stichting Sint Nicolaas. "Om daar zo goed mogelijk op in te spelen werken we nu verschillende scenario's uit."

Afhankelijk van de nieuwe maatregelen is de intocht wel of niet mogelijk. "We moeten met een hoop dingen rekening houden. Allereerst of er wel mensen naar een intocht zouden kunnen komen en voldoende afstand kunnen houden", aldus Van Kollenburg.

Daarnaast laat Van Kollenburg weten dat er ook een consistent verhaal verteld moet worden aan alle kinderen die aanwezig zijn bij de intocht. "Stel dat hier alles weer opengaat, maar Spanje blijft dicht. Dat zijn allemaal dingen waar we mee bezig zijn."