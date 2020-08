De fractie van de PvdA in Eindhoven maakt zich zorgen over de wildgroei van laadpalen in de stad. Volgens de partij is er sprake van een verrommeling van de openbare ruimte.

In 2014 stelde de PvdA vragen over de laadfaciliteiten voor elektrische voertuigen. Toen is gevraagd om onderzoek te doen naar een concept om laadpalen te koppelen aan lantaarnpalen.

De partij vindt nu dat laadpalen van alle soorten en maten willekeurig worden uitgestrooid in de openbare ruimte en plaatst vraagtekens bij de invloed van de wildgroei op de veiligheid en toegankelijkheid van de publieke ruimte.

De gemeente Eindhoven liet volgens de PvdA eind 2019 weten dat volgens het stadsbestuur het tegengaan van verrommeling op gespannen voet staat met het 'open marktmodel'. De partij wil weten of het college van burgemeester en wethouders het standpunt heeft dat de 'markt' de vrijheid moet hebben om de openbare ruimte te verrommelen.

De PvdA geeft ook aan dat lantaarnpalen ook geen onderdeel zijn van de marktwerking, maar dat het een publieke verantwoordelijkheid is. De partij wil weten of de gemeente heeft overwogen als overheid de verantwoordelijkheid te nemen over de laadpalen.