Het aantal reizigers op Eindhoven Airport dat besmet is met het coronavirus neemt fors toe. De afgelopen twee weken is het aantal bijna verviervoudigd, zo bevestigt de GGD maandag na berichtgeving van het Eindhovens Dagblad.

Het gaat nu om zo'n 26 besmette passagiers. Twee weken geleden waren dat er maar zeven. Het daadwerkelijke aantal besmette passagiers kan nog hoger zijn, omdat lang niet iedereen met klachten zich laat testen.

De besmette passagiers zaten verspreid over 21 vluchten. Het is nog onbekend om welke vluchten het gaat. De GGD is een bron- en contactonderzoek gestart om te achterhalen met wie de besmette patiënten in aanraking zijn geweest.

Afgelopen weekend verwerkte Eindhoven Airport zo'n tienduizend reizigers per dag en dat is een stuk minder dan de afgelopen jaren rond deze tijd. De luchthaven probeert de kans op verspreiding van het virus zo klein mogelijk te houden.

Zo zijn mondkapjes verplicht en de terminal is alleen toegankelijk voor reizigers. Ook moeten reizigers een gezondheidsverklaring invullen voordat ze op reis gaan.