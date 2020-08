De fractie van het CDA in Eindhoven maakt zich zorgen om de zogenoemde 'Chinese inmenging' in het onderwijs in de stad.

Onderzoeksinstituut Clingendael deed in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken onderzoek naar de invloed van China op Nederlands onderwijs. Het instituut kwam tot de conclusie dat er inderdaad sprake is van beïnvloeding van het hoger onderwijs in Nederland, maar niet in het voortgezet onderwijs.

Het CDA in Eindhoven wil desondanks weten van het stadsbestuur of dat het wenselijk vindt dat door de Chinese overheid gefinancierde instellingen, namelijk het Chinese culturele Confucius Instituut, onderwijsinstellingen in Eindhoven financieren.

Het Stedelijk College is volgens het CDA een van de 72 middelbare scholen in Nederland waar Chinese les wordt gegeven, maar niet al die scholen krijgen daar geld voor van het Confucius Instituut. De school in Eindhoven krijgt van het instituut een kleine 10.000 euro voor het aanbieden van Chinese les.

Het CDA wil weten of het stadsbestuur in gesprek is met het Stedelijk College.